Lina Tejeiro no ha parado de estar en la mira de sus seguidores desde que les confesó que debido a un procedimiento estético que se realizó hace seis años descubrió que fue otra víctima de los biopolímeros y que éstos les estaba afectando su salud.

Por esta razón, la actriz ingresó rápidamente a cirugía para así poder eliminar la mayor cantidad de la sustancia que se le fue inyectada en sus glúteos sin su conocimiento.

No obstante, el pasado fin de semana la modelo se mostró de mejor estado de salud y les contó a sus seguidores que su recuperación ha sido todo un éxito.

Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a sus fanáticos al compartirles que a sus 17 días de postoperatorio ya podía sentarse. Además, les mostró cuáles son los procedimientos que le hacen todos los días.

“Llevo como 12 sesiones de postoperatorio. La cantidad de las sesiones depende de la recuperación de cada paciente, yo he sido muy afortunada (…) Esta es una manta caliente, creo que me la dejan como 40 minutos, no lo sé siempre me duermo”, expresó Lina.

Seguido de esto contó: “luego me ponen ultrasonido en cada nalga”. Y por último, tal vez el más doloroso, el drenaje.

Pero sin duda alguna lo que más llamó la atención de los internautas, fue que la actriz compartió en su cuenta de Instagram como ha va la evolución de su cicatrización y cómo le quedaron sus glúteos con el resultado final.

“No hay cicatriz, por brutal que parezca que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor. Pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, que parezca, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas”, fue el sentido mensaje con el que acompañó su video.