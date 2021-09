Lina Tejeiro responde con tremenda peinada a usuaria que la llama interesada

La publicación fue replicada por distintas cuentas que siguen a los famosos y aunque la mayoría de comentarios fueron de felicitaciones por el logro del artista, algunos usuarios revivieron el nombre de Lina Tejeiro y la relación que los dos famosos tuvieron.

En un comentario a la foto de Andy con su camioneta, una mujer expresó: "Adivinen quién le va a escribir en 3...2...1. Lina Tejeiro".

Sin embargo, la opinión no quedó ahí y la misma actriz apareció en la publicación para responder a la insinuación de ser una mujer 'interesada'.

"No mi hermosa, un carro me lo puedo dar yo misma, no me deslumbra ni me sorprende. Que tú busques hombres por sus cosas materiales no quiere decir que otras mujeres lo hagamos", escribió Tejeiro como respuesta.

No obstante, la famosa agregó que se alegraba por el logro de su exnovio.