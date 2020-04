Lina Tejeiro responde a críticas por sus actividades durante la cuarentena

Lina Tejeiro se ha convertido en una de las celebridades colombianas más activas en redes sociales, donde ha compartido con sus fieles seguidores algunas de las actividades que ha realizado durante el aislamiento obligatorio que decretaron las autoridades nacionales para prevenir la propagación de la actual emergencia sanitaria.

Sin embargo, recientemente, la famosa artista aprovechó su cuenta oficial de Instagram para despacharse contra algunas personas que la han criticado constantemente por publicaciones que sube a su perfil. En este contenido se le puede observar haciendo ejercicio, cocinando y mercando por domicilio para evitar salir.

Todo comenzó cuando publicó una imagen después de realizar una de sus rutinas y escribir un mensaje en el pie de foto, donde manifestaba sus dudas de pedir domicilio porque los alimentos (frutas y verduras) no le llegaban como esperaba. Su miedo era que le entregaran productos muy verdes o muy maduros.

Ante críticas de personas que le daban palo por ser “exigente” o dedicar su tiempo a cuidar su salud, la colombiana no se quedó callada y ‘peinó’ a más de uno que se dedica a hacerle mal ambiente.

“Estoy aterrada, hay gente demasiado loca. Enojados que porque yo hago ejercicio en esta situación y en esto que está pasando. Pues, ¿qué pretenden? ¿Qué yo salga a defender el mundo? ¡A ver, yo no soy inmune, yo soy un ser humano común y corriente!”, expresó en un video, donde viste su atuendo deportivo.

Tras hablar de esta situación, Tejeiro continuó con sus comentarios y se refirió a las críticas que recibió por su opinión del mercado, por lo que aprovechó para reírse de esta actitud que toman algunas personas sobre la vida de otros.

“Ay no, ríanse conmigo, yo tengo que contarles esto. Lo otro es, mucha gente diciéndome: ‘Pues, de malas, cómase el mercado como le llegue, después de esto que está pasando, usted jodiendo por eso’. ¡Perdón! O sea, ¿entonces si me llega una bolsa de mier$%&, me la tengo que comer? ¡Dios mío, tengo miedo, la gente está muy loca!”, indicó Lina.

Adicional a esto, la actriz de ‘La Ley del Corazón’ respondió algunos comentarios, donde se mostró bastante risueña y relajada por esta clase de opiniones irrespetuosas.