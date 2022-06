Lina Tejeiro respondió a quienes criticaron video que publicó para hablar de Andy Rivera

En su más reciente video de YouTube, Lina Tejeiro apareció en una entrevista realizada por su mánager Claudia Serrato, en la que destapó sus sentimientos hacia familiares, amigos íntimos y hasta sobre su exnovio.

El video causó revuelo y puso en tendencia a la actriz sobre los comentarios que hizo sobre Andy Rivera, con quien reveló que hasta hace muy poco terminó una relación afectiva, después de que en 2018 hayan dado a conocer que supuestamente habrían terminado de forma definitiva.

En el video, Tejeiro confirmó que hasta marzo había estado en una relación con el cantante, con quien estuvo en Miami como muchos especularon, pero finalmente afirmó que hubo un final definitivo a su noviazgo después de muchos intentos.

“Siento una gratitud inmensa por él (Andy Rivera), por lo que vino a mostrarme, porque fue un buen maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, pero es una página que hay que pasar, que hay que soltar”, dijo la famosa, reconociendo el cariño que tiene por el artista. No obstante, agregó: “uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, no lo fuerces”.

Lina Tejeiro responde a críticas por hablar de su exnovio Andy Rivera

Lo expresado por la actriz desató todo tipo de comentarios y aunque algunas personas se conmovieron y apoyaron sus palabras, también fueron varias las críticas que recibió por haber hablado de su vida privada. Ante los comentarios negativos, Lina Tejeiro se pronunció en sus redes sociales e invitó a normalizar hablar de sus exparejas.

“Esa gente que no ha visto mi entrevista, pero asume que hablar de un ex con madurez es seguir entusado, ¿Qué les pasa? ¿Todo bien en casa? Normalícenos hablar de un ex con madurez y vaya a terapia para que puedan hablar de los suyos sin dolor”, escribió en su cuenta de Twitter.