Lina Tejeiro respondió a críticas por su particular lencería

Lina Tejeiro se ha ubicado en el centro de varias noticias en las redes sociales debido a detalles de su vida personal, las dinámicas que realiza en redes sociales y situaciones relacionadas con su expareja Andy Rivera en las plataformas digitales.

Días atrás, algunos usuarios señalaron que el próximo lanzamiento del cantante urbano será una dedicatoria indirecta para la joven actriz, por lo que muchos decidieron etiquetarla en el post de Rivera y hacer eco a estas especulaciones. Por el momento, Andy no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, recientemente, la artista llamó la atención de sus seguidores luego de publicar una serie de contenidos mientras se arreglaba en su casa y llevaba un outfit poco común, a la vista de algunas personas. De acuerdo con las imágenes, la joven lució un top y un jean, acompañados de un sensual conjunto de encaje por debajo.

Lea también: Daniella Álvarez recibió ola de críticas por compartir la comida con su mascota

Esta prenda generó toda clase de comentarios entre los curiosos, pues llegaron a criticarla al creer que estaba vistiendo una tanga en talle alto. Tras estos mensajes, Tejeiro decidió pronunciarse al respecto y arremeter contra aquellos que viven ofendiéndola por las prendas que utiliza en su diario vivir.

En primer lugar, Lina aclaró que se trataba de un brasier y un panty que se unían con unas cintas en el torso y dejaban a la vista parte del encaje que las componía. Después aprovechó para responder a las críticas y manifestar que si lucía esta lencería era porque le gustaba a ella, más no por alegrar a alguien más.

“Me lo puse porque a mí me gusta. Si me lo pongo es para mí, no para nadie más, y es un panty y un brasier súper lindo, que viene así en conjunto con muchas tiras…es divino”, afirmó la celebridad, mientras se disponía a maquillarse.

Le puede interesar: Miss Universe Colombia: Candidatas se probaron la lujosa corona

La actriz expresó la gracia que le generaba ver cómo la gente opinaba sobre cosas que no les tenía que importar, ya que ella era la única que podía elegir qué ponerse y cómo usarlo. Adicional, puntualizó en que no entiende por qué la gente busca comentar sobre “algo en lo que no tienen poder”.

“Antes me ofendía, hoy en día digo: ‘De verdad que la gente está muy loca’. A mí hay caras de muchas personas que no me gustan y yo no les estoy diciendo que vayan y se operen”, aseguró Tejeiro con tono de sarcasmo.

“Me importan un culo”, señaló la artista sobre los comentarios negativos que recibe sobre su ropa interior, aclarando que ya no le interesa tomar esta clase de opiniones externas y tampoco cambiará estas prendas.

Lea también: Tainy estrena FALTA, un reguetón melódico

“A mí me gusta y ya. Normalicemos que la gente se vista como quiere; es por ellos, no para que uno los vea lindos”, agregó para finalizar a través de su cuenta oficial de Instagram.