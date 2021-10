Lina Tejeiro y los besos que se dio en la boca con Epa Colombia y la influencer Aida Victoria Merlano durante su cumpleaños #3o no paran de ser el tema de que hablar en la farándula colombiana y las redes sociales, luego de que en otro evento la actriz nuevamente se diera un pico con Aida.

Estos besos le han costado a Lina Tejeiro lluvia de críticas y hasta amenazas de muerte, según contó la actriz a través de sus redes sociales, reprochando el odio que pudo despertar solo dos besos que se dio con sus amigas.

"Me parece triste y terrible que moleste tanto el amor o el beso entre dos personas del mismo sexo, cuando no tiene nada de raro ni del otro mundo. Nos cuesta tanto normalizar el amor, estamos tan llenos de odio. Me han insultado, me han dejado de seguir, me han hasta deseado la muerte solo por darle dos picos a dos amigas mías, que no le veo nada de malo", expresó la actriz recordada por su interpretación en 'La Ley del Corazón'.

Agregó bromeando que tampoco es su culpa ser irresistible, "que todos me quieran dar besos, a mí se me sale de las manos. No quiere decir que me vaya a repartir picos en la calle a todo el mundo... No tengo pareja, no tengo que rendirle cuentas a nadie (...) es mi vida, es mi cuerpo, estoy soltera y puedo repartir los besos que a mi ese me de la gana. Además Aida me robó el beso anoche, qué culpa tengo que todos me quieran besar".

