Lina Tejeiro, en medio de su recuperación, decidió interactuar con sus seguidores y contarles cómo va su evolución luego de la reciente extracción de biopolímeros a la que se sometió.

“Después de 14 días de mi cirugía, hoy me siento muy bien, tan bien que decidí salir a saludarlos y agradecerles por tanto amor, apoyo y cariño y sus oraciones que han sido fundamentales en este proceso de recuperación”, expresó Lina.

Seguido de esto, decidió responder uno de los interrogantes que más le han hecho en las redes sociales y es acerca de la cicatriz que le quedo en sus glúteos.

“El culo me quedó muy lindo, que es lo que más me preguntan y es lo que más les aterra; obvio tengo cicatrices, pero eso es lo de menos. Ahora lo importante es la salud y estar recuperada completamente”, aseguró.

No obstante, añadió que la tecnología ha avanzado tanto que lo de menos es la cicatriz. "En un momento donde tienes que escoger o la salud o la belleza, pues la salud toda la vida. No me importa quedar con una marca en el cuerpo con tal de tener calidad de vida".

Además, la llanera aprovechó la interacción con sus seguidores para habilitarles la función de ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta oficial de Instagram, momento en el que los internautas aprovecharon para cuestionarle sobre los biopolímeros.

Lina respondió que su mamá es la que ha estado cuidándola y ayudándola desde el día cero. Asimismo, aseguró que no le incomodaría mostrar la cicatriz que le quedó, ya que a pesar de su tamaño le quedó linda.

Luego reveló que hasta el momento no tendrá que realizarse otra cirugía, pues ya le sacaron la mayoría de biopolímeros.

También le preguntaron si sabía de los riesgos al inyectarse dicha sustancia. “A mí me dijeron que me iban a inyectar un producto que me iba a ayudar a tonificar los glúteos y yo creí. Yo no sabía lo que me estaban poniendo, una esteticista me ofreció un producto que me había dicho, muchas compañeras mías, que yo conocía ya se lo habían inyectado, confié y me dejé llevar, eso se vuelve una cadena”.

Tejeiro aseguró que no se pondrá implantes en los glúteos, primero porque su doctor dijo que no es recomendable y segundo porque tiene el músculo bien formado gracias a varios años de ejercicio.

Por último, la actriz expresó: “no me arrepiento de haberme inyectado porque yo no sabía lo que estaba haciendo y no estaba tomando una decisión siendo consciente que me iba a ser daño. Entonces como me voy a arrepentir de algo que yo no sabía que estaba haciendo”.