Lina Tejeiro reveló fotos de la cirugía en la que le retiraron los biopolímeros

Durante el fin de semana pasado, Lina Tejeiro se tomó sus redes sociales para acercarse, como de costumbre, con sus más de un ocho millones de seguidores en Instagram.

A través de la red social, esta vez la actriz recordó cómo hace un año se preparaba para someterse a un difícil procedimiento quirúrgico con el fin de retirarse los biopolímeros que le fueron inyectados sin su consentimiento hace siete años , época en la que asistió a un centro estético para ponerse algunas vitaminas en sus glúteos con el fin de fortalecerlos.

“Hoy cumplo un año exacto de haber hecho el retiro (de los biopolímeros) y de poder decir que ya estoy bien y no tengo nada extraño en mi cuerpo. Ya pasé esa página. Les voy a mostrar aquí cómo estaba hace un año y les iré contando sobre el proceso”, afirmó Tejeiro.

Durante las historias que publicó, Lina desempolvó algunas rutinas que hacía solo unos días antes de la cirugía e inspiró a muchos de sus seguidores por cómo ha sido la recuperación de tan doloroso momento.

Además de explicar con una resonancia donde se veían unas esferas blancas, cómo había afectado biopolímeros esa zona de su cuerpo, la actriz también revivió unas fuertes imágenes mientras se encontraba en el quirófano en medio del procedimiento.

"Lo único que rescato de todo este proceso, que yo no pedí en ningún momento, es que crecí y aprendí mucho. Fue un proceso de aceptación durísimo porque yo no pedí que me pusiera biopolímeros, ni que me hicieran daño, pero hoy en día miro hacia atrás y digo: ‘¡Que lindo lo que viví!’ y estoy agradecida por eso. Hace un año estaba que me arrancaba el pelo y me preguntaba por qué a mí”, concluyó.