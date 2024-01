Tejeiro reveló que tenía la intención de unirse al elenco de la versión de Telemundo en Estados Unidos y estaba lista para internarse en la casa a finales de enero. Sin embargo, la muerte de su perrita Frida generó un conflicto emocional que la llevó a desistir de la idea.

"Yo ya tenía decidido que me iba desde el año pasado, desde septiembre o antes ya estaba clarísima que yo me iba. Empecé a tener ansiedad, empecé a tener un conflicto emocional muy fuerte, que decidí desistir de 'La casa de los famosos' y no fui", explicó la actriz en sus historias de Instagram.