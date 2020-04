Lina Tejeiro revivió un poco de su pasado oscuro y la fuerte depresión que sufrió

Lina Tejeiro ha sido tendencia en esta cuarentena debido a sus constantes interacciones con sus seguidores. En las últimas horas, la actriz los sorprendió con un 'en vivo' donde respondió algunas de sus inquietudes.

La llanera decidió responder y recordarles a muchos de sus fanáticos una de las crisis que vivió cuando era más joven al pasar por una fuerte depresión.

Lea también: ¿Desde cuándo y en qué lugares es obligatorio uso del tapabocas?

A pesar de que algunos de sus seguidores recordaron esta época, muchos se sorprendieron con su confesión y se sintieron identificados con su situación.

“¿Lina has sufrido de depresión y ataques de pánico? Sí, algún momento pensé en tirarme de un onceavo piso en Buenos Aires desde un balcón porque, según yo, mi vida no tenía sentido... mi expareja (Sebastián Vega) en ese momento iba a ser papá, mis papás se estaban divorciando, aquí en Colombia ya se había acabado ‘Padres e Hijos’, ya no tenía trabajo, nada que hacer. No tenía sentido mi vida porque era una gordita que no se amaba ni se quería, porque tenía muchos vacíos aquí adentro y me hacía falta el amor propio”, expresó.

No obstante, confesó que debido a su fuerte depresión decidió devolver a Colombia. Asimismo, continuó contando que sus ataques de pánicos eran muy fuertes en las madrugadas y que se levantaba con el corazón a mil, con muchas ganas de llorar y gritar.

Lee también: Cundinamarca comprará los primeros respiradores de bajo costo hechos por la U. de la Sabana

Finalizó contando que jamás buscó ayuda profesional y que el alivio lo encontró en libros de autoayuda y superación personal.

“Traten de no dejarse llevar de la mente. La mente habla muy duro y hay que controlarla”, fue el consejo que les dio a sus espectadores.

Por otra parte, expresó que muchas preguntas que le hacían eran las mismas, a lo que sus seguidores lo relacionaron con las constantes inquietudes de si ya había vuelto con Andy o si en efecto ella es la que aparece en el reciente video de su canción ‘La Oficial’.

Cabe recordar que hasta el momento la pareja no ha querido pronunciarse públicamente.