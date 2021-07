¿Lina Tejeiro tendría relaciones íntimas por "unos milloncitos"? Graciosa respuesta de la actriz

Lina Tejeiro se ha convertido en protagonista de distintas noticias en redes sociales debido a las publicaciones que suele realizar. La joven se ha destacado por la personalidad que tiene, el estilo que le imprime a las respuestas para defenderse de las ofensas que recibe y la evidente belleza que la caracteriza.

La celebridad ha llamado la atención por la constante interacción que tiene con sus fieles seguidores, contándole detalles de su vida personal y profesional. En distintas ocasiones ha aprovechado para responder interrogantes sobre faceta sentimental y las experiencias que ha tenido en un escenario picante.

Recientemente, a través de un juego de preguntas y respuestas, la actriz quiso dialogar un poco con los curiosos, tocando temas relacionados con una cita que tuvo en días pasados, su opinión sobre abrir OnlyFans y experiencias hipotéticas que le ponían sus fans.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una historia de su cuenta oficial de Instagram, una persona se interesó por saber si Tejeiro aceptaría tener relaciones sexuales por una alta suma de dinero. La artista le puso su toque de humor a la respuesta y aclaró lo relacionado con este tema.

“¿Tendrías sexo por unos millones?”, escribió un usuario en la casilla de preguntas.

“Dependiendo, porque si son unos milloncitos de dólares, euros o libras esterlinas, pues ya uno dice…no, mentiras, no. La verdad como trabajo desde que soy tan niña, desde los 11 años, pues nunca he contemplado esa posibilidad. Pero no”, dijo la celebridad colombiana en un video, donde le puso su toque divertido y sarcástico.

En este contenido también habló de la posibilidad de crear una cuenta en OnlyFans y ver esta alternativa como una entrada económica a su vida. Pese a que la respuesta fue confusa, la actriz bromeó al respecto.