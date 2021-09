Lina Tejeiro tuvo que pagar costoso vestido de Carolina Herrera que dañó

Lina Tejeiro se ha caracterizado en redes sociales por la constante interacción con sus fieles seguidores, los graciosos ideos que publica y la personalidad que proyecta en cada uno de los contenidos que sube. La actriz suele destapar su vida personal y revelar detalles inesperados, con los que los curiosos terminan sintiéndose identificados.

Recientemente, mientras se maquillaba y se alistaba para iniciar su día, la celebridad aprovechó para contar, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, una anécdota de su vida, cuando tuvo que enfrentar una incómoda e inesperada situación con una costosa marca de moda.

De acuerdo con lo que relató la artista en los videos, hace casi ocho años quiso asistir a una de las ediciones de los Premios TV y Novela, a pesar de que no estaba nominada en ninguna de las categorías, y “dar lora” con su presencia. La joven no estaba integrando producciones o elencos, por lo que su interés era disfrutar y “farandulear” un poco.

Al conseguir las entradas para ir al evento de la industria televisiva, Tejeiro se tuvo que poner a la tarea de conseguir el vestido perfecto para la ocasión, pero como hasta ahora iniciaba su carrera como actriz, no tenía los recursos económicos para comprar algún diseño.

Lina optó por pedir un vestido prestado a alguna marca, y efectivamente lo consiguió, nada más y nada menos que en Carolina Herrera, la lujosa marca de moda. Allí le dieron una pieza para que la luciera en los premios, bajo la condición de que si lo dañaba lo tendría que pagar.

La tienda de alta costura accedió a prestar el diseño a la colombiana, el cual era un largo vestido verde esmeralda, que tenía un pronunciado escote y unos listones que se ataban en la parte de abajo. Lina lo vistió con el pelo recogido, algunos accesorios y la boca roja.

Yo me sentía divina. Maito Leal me maquilló, me puso espectacular. Yo parecía una nominada (…) Me lo prestaron con la condición de que lo entregara impecable, nuevo, como si nada hubiera pasado, y yo me arriesgué”, aseguró en su historia.

En medio de la emoción, donde fue nombrada entre las mejores vestidas del evento, la artista no se percató de que en la alfombra había pétalos de rosas y los estaba pisando con el largo vestido que llevaba, por lo que no se fijó que se estaba manchando.

“Manché el vestido”, dijo la celebridad, antes de proseguir y afirmar que ni en la lavandería lo solucionaron, por lo que tuvo que entregarlo así.

Pese a que la mancha era pequeña, los encargados de la tienda lo revisaron completamente y hallaron este defecto, haciendo efectiva la condición y cobrándole el costoso diseño.

“Lo tengo que pagar. Yo no tengo un solo peso. Yo estaba mal económicamente. Yo vivía arrancada. No tenía de dónde sacar para pagar un vestido, y ni siquiera sabía cuánto valía. ¿Adivinen? Me tocó pagar. Prácticamente me iba a quedar empeñada en Carolina Herrera, hasta que alguien me solucionara la vida. Si no estoy mal, le pedí prestado a Claudia para pagar”, señaló.

El valor de este vestido era de seis millones de pesos, que en aquel momento era mucho más costoso, por lo que se quedó con la pieza y con una deuda en el bolsillo.