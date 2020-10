Lina Tejeiro y el mensaje que sería para Andy Rivera por su canción 'Pa que me recuerdes'

Días atrás, Lina Tejeiro se convirtió en protagonista de diferentes noticias que hacían referencia a las celebraciones de cumpleaños que realizó durante todo el primer puente festivo sin restricciones por la pandemia. La joven recibió sorpresas de diferentes amigos y familiares durante esta fecha especial.

La actriz, que cumplió 29 años el pasado 8 de octubre, estuvo acompañada de amigos como Jessica Cediel, que viajó con ella a Villavicencio; Laura de León, Mabel Moreno y su mánager, Claudia Serrato. Obsequios como serenatas, tortas y globos hicieron parte del ambiente fiestero que rodeó la celebración de Tejeiro.

Sin embargo, aquel día se despertó una polémica en redes sociales por el lanzamiento musical que hizo Andy Rivera, y que empató precisamente con el cumpleaños de su expareja. Al dar a conocer su tema ‘Pa’ que me recuerdes’, los usuarios no perdieron la oportunidad de enfatizar en que se trataba de una estrategia de marketing aprovechando esta celebración.

Recientemente, Lina Tejeiro habría utilizado su cuenta oficial de Twitter para pronunciarse sobre esta situación y lanzar una indirecta bastante directa sobre este lanzamiento. Aunque la artista no nombró a nadie, sus seguidores asumieron que se trataba de un mensaje para Rivera.

La colombiana publicó un breve trino en el que hizo énfasis a los sonados comentarios sobre el marketing que hay detrás de algunos lanzamientos o estrenos en la industria. Este mensaje lo acompañó de un emoji de manos aplaudiendo.

“Marketing oportunista”, escribió Tejeiro en este post, que supera más de dos mil likes en la plataforma digital y suma varias reacciones.

Por su parte, los tuiteros no se quedaron callados y dieron su opinión sobre estas palabras que publicó la celebridad. Muchos respaldaron el hecho de que Andy Rivera utilizó la fecha de cumpleaños de la actriz para que su proyecto tomara impulso.

“Cuando ella estaba con Norman se ponía a hacer canciones y buscaba llamar la atención, no la dejaba en paz. Ella lo dejó y volvió con él…lanzó su canción La Oficial y la dejó”, “Ya me cayó gordo ese pendejo”, “No la quiere, no le importa ella”, “Hacía creer que todas las canciones eran por Lina, pero es tan bajo este hombre que quiere vivir colgado de usted”, “Ni se te ocurra volver con ese man”, “Qué asco ese hombre”, entre otras reacciones.

Todas las canciones hacia creer a la gente que por lina pero es tan bajo este hombre que quiere vivir colgado de ud no le des mas impprtancia a cerrar ese capitulo — myriam yamile castil (@castiyam) October 13, 2020

Marketing miserable! — Aldaney Cristancho (@AldaneyC) October 13, 2020

@Lina_Tejeiro es hora de soltar ese pasado que se nota es muy pesado... No dejes que te usen de esa forma... te quiero mucho — Saac❤Andre💗 (@yoly_hoz) October 13, 2020

Cuando estaba con Norman se ponía a hacer canciones y buscando llamar la atención, no la dejaba en paz, ella lo dejo y volvió con el, lanzó su canción la ofi y la dejo y ahora sale con eso. 🤮 — Yenny (@yenny_vergel) October 13, 2020

Total yo pensé lo mismo, justamente el día de su cumple. Ay Lina ni se te ocurra volver con ese Man. — Lucely Hernández (@Lahernandez93) October 13, 2020

Por el momento Lina Tejeiro no se ha pronunciado sobre esta situación ni ha profundizado sobre su trino.