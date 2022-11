Lincoln Palomeque está en Qatar, pero confesó que no la está pasando muy bien

Desde que empezó el Mundial de Qatar se han conocido diferentes historias, tanto de famosos como de los mismos espectadores. En medio de este revuelo, los chismes de la farándula no descansan y poco a poco sean ido destapando más cosas.



Para este caso se trae a colación la relación entre Carolina cruz y Lincoln Palomeque, quienes anunciaron su separación a comienzos del 2022. A pesar de ya no estar juntos, en varias ocasiones se encuentran por los dos hijos que tienen, Matías y Salvador.

Ahora bien, recientemente la presentadora decidió confesar porqué terminó su relación con el Palomeque. Aunque no fue muy clara, ella aseguró en una dinámica de Instagram, que “no todo es verse”.



En esta misma línea, quiso confesar que ha perdonado varias infidelidades. Por lo cual, incrementaron los rumores sobre un posible engaño por parte del cucuteño. Sin embargo, no dio más detalles al respecto.



Por otra parte, Lincoln Palomeque también quise pronunciarse en redes sociales y no precisamente por su relación con la tulueña.



A través de sus redes sociales quiso exponer que se ha sentido un poco mal en su viaje en Qatar.



“Esta vuelta del horario está bastante complicada”, aseguró Palomeque. Para ello, decidió explicar cómo fue su rutina al llegar al país de medio Oriente y dijo que el horario lo tenía loco.

“Me desperté como a las 10 de la mañana de acá, o sea, como a las 2 de la tarde de allá, de Suramérica, de mi tierra. Fui al gimnasio, desayuné y después me quedé dormido como tres horas más, como a las 5 o 6 de la tarde de acá. Queda uno como loco”, reconoció.