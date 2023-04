Linda Callejas responde a quienes le dicen que está muy vieja: "yo sé cuantos años tengo"

En su cuenta de Instagram, la actriz cuenta con más de medio millón de seguidores que han estado pendientes en cada etapa de su carrera, así como de su vida privada.

Sin embargo, hay quienes no tienen la misma idea y aprovechan las redes sociales para criticarla por su edad, usar filtros, cirugías, entre otros temas, por lo que ella misma tuvo que salir a aclarar la situación.

Aunque la actriz tiene 52 años (27 de diciembre de 1970), muchas personas la han criticado por su edad y han llegado a decir que "está muy vieja".

"Algunas personas me han estado escribiendo cosas como 'envejezca con dignidad, córtese ese cabello, no use más filtros, tiene tantas cirugías que ya no le cabe ni una más en esa cara'", dijo Callejas en un video compartido en su cuenta de Instagram.

En medio del mensaje respondió a todos sus 'haters' con total tranquilidad y les dijo que agradecía por tomarse el tiempo para escribirle, pero que la opinión de ellos no le afectaba, por el contrarió, tan solo mostraba el nivel de intolerancia que tenían.

"Yo sé cuantos años tengo, mi cabello largo es una preferencia, si a usted le gusta corto, qué rico. Mi piel es una de las cosas que más agradezco, yo me siento orgullosa de la mujer que soy, eso no tiene nada que ver con el concepto que tengo de mí porque he sido una mujer persistente, luchadora, trabajadora", enfatizó.

Muchas personas aplaudieron sus palabras y la felicitaron por responder con tanta serenidad, demostrando los valores que tiene

"Eres la mujer más hermosa del mundo mundial", "tú eres la más divina, una mujer excepcional. Es una verdadera lástima, quienes gastan su tiempo intentando minimizar a otros", "la gente, si definitivamente nunca está feliz, buscan la forma de dañar", fueron algunos de los mensajes.