'Lisboa' de ‘La casa de papel’ dio positivo para coronavirus

En la tarde del miércoles la actriz y cantante española, Itziar Ituño, quien interpreta a la inspectora Raquel Murillo en la famosa serie de Netflix ‘La casa de papel’, informó a través de su cuenta en Instagram que tiene coronavirus.

“Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas, fiebre y tos seca, y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus”, manifestó la artista.

Lea también: Como una escena apocalíptica: caballos corren desbocados en Av. Boyacá de Bogotá

Asimismo, aseguró que su caso es leve y que se encuentra bien, e invitó a sus seguidores a tomar conciencia sobre los peligros que representa este virus. “Esto no es tontería, se consciente, no lo tomes a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto; por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá”, finalizó.

Además de Ituño ya son varias las personalidades del entretenimiento, el deporte y la política que han dado positivo para COVID-19.

El primero en anunciar que había sido contagiado fue el actor Tom Hanks junto a su esposa, Rita Wilson. Ambos fueron dados de alta después de unos días del hospital en Gold Coast, una ciudad en la costa este de Australia.

Poco después el también actor, Idris Elba también anunciaba que había dado positivo y que había decidido aislarse por completo.

El escritor chileno Luis Sepúlveda, de 70 años y quien vive en el norte de España, contrajo el virus y aún está hospitalizado.

Le puede interesar: Actor de 'Game of Thrones' confirmó que tiene coronavirus

El ciclista colombiano Fernando Gaviria y el ruso, Dmitry Strakhov, que se encontraban en el Tour de los Emiratos fueron diagnosticados.

Siete jugadores de baloncesto de la NBA hasta ahora han dado positivo. El entrenador español Mikel Arteta, del club Arsenal, arrojó resultado positivo al coronavirus.

En cuanto a los políticos, la esposa del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dio positivo para coronavirus. El ministro asutraliano de Interior, Peter Dutton, fue hospitalizado luego de haber dado positivo. Los gobiernos de varios países (España, Francia, Reino Unido, Irán, Polonia, Noruega, Marruecos) tienen uno o más miembros afectados.