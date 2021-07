¿Liss Pereira hizo trampa en MasterChef Celebrity? Habla Viña Machado

Aunque el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity puso a Alicia Machado y a Lucho Díaz en el centro de los comentarios por su salida del reality, una de las polémicas que ha marcado esta nueva temporada ha tenido que ver con la difícil convivencia entre Carla Giraldo y Liss Pereira.

Cabe recordar que después de la emisión de uno de los capítulos, Giraldo apareció en un programa matutino en el que señaló a la comediante de haber hecho trampa al final de uno de los típicos retos de la competencia.

A pesar de que Liss no se ha pronunciado directamente al respecto -pues solo a lanzado una que otra indirecta- ahora es Viña Machado quien ha dado su versión de lo sucedido, al ser una de las '4 babys', grupo que conformaron Carla Giraldo, Catalina Maya, Marbelle y ella.

Fue a través de una entrevista con Diva Rebeca, en donde la actriz de 'Enfermeras' dio su versión al respecto. "Eso lo dijo Carla, no lo dije yo (...) Yo vi un par de cosas desde el balcón, que yo no hubiese hecho. A mí no me da la sagacidad de echarle sal a una vaina después de que dicen: ‘Alcen las manos’. Yo no soy tan astuta", empezó contando.

Para concluir el tema, Viña prefirió hacerse a un lado con el tema y en concreto, afirmó que prefería no decir nada al respecto. "No puedo decir nada en concreto, tal vez parezca un poco 'fajarda' o 'lopezca'", aseguró, haciendo un guiño a que tal vez la tomaran por tibia.

Aquí la entrevista completa en la que Viña Machado dio su versión sobre la supuesta trampa de Liss Pereira en MasterChef: