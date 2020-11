La pareja de comediantes Ricardo Quevedo y Liss Pereira tomaron la decisión de no mostrar a su hijo públicamente desde que este nació. Ninguno de sus seguidores conocía el rostro del niño debido a que no hay ninguna foto de él en redes sociales, algo que cambió cuando la comediante y locutora Liss Pereira decidió compartir una tierna foto de su hijo con motivo de su cumpleaños número dos.

Esta es la publicación que hizo Liss, en la que inhabilitó los comentarios para evitar cualquier mención indeseada, acompañada de un amoroso mensaje para su hijo: "Hace dos años llegaste a mi vida y Me ensanchaste el cuerpo, el cerebro y el corazón... gracias pedacito mío por llenarme de todo lo que no sabía que me faltaba, te amo y me caes bien"

La comediante y locutora ha dado a conocer en diferentes oportunidades los motivos por los que no comparte fotografías del niño y constantemente sus seguidores también tienen la intriga del porqué no lo hace. De hecho, hace unos meses, por medio de la interacción de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un internauta la interceptó con la duda que muchos tenían: “¿Por qué no sube fotos de su hijo?”. A lo que Liss respondió: “Por miedo, porque es como su privacidad, me da cosita que luego me odie”. La famosa deja claro que teme por la privacidad de su hijo y tomó esta medida como una precaución para protegerlo de cualquier acción indebida por parte de personas malintencionadas.

En la actualidad, la decisión de no mostrar a los niños públicamente, y sobre todo en redes sociales, tiene que ver con la protección de los menores que pueden estar expuestos al peligro, sobre todo en redes sociales.