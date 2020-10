Llaman insensible a Kim Kardashian por irse de fiesta a una isla privada en plena pandemia

Kim Kardashian cumplió 40 años el pasado 21 de octubre y este martes publicó en sus redes sociales las fotos de la 'sencilla' celebración. Las imágenes y los textos que Kardashian escribió al respecto han levantado fuertes críticas: algunas personas la consideran una insensible, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país con más muertos por covid-19.

Eso sí, la celebridad asegura que los invitados a su fiesta tuvieron mucho cuidado: "Después de dos semanas de múltiples chequeos de salud y de pedirles a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo más cercano con un viaje a una isla privada donde pudiéramos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento", escribió en Twitter.

Una de las personas que le respondió fue el músico británico Peter Frampton: "¿Eres tan insensible que no te das cuenta de que esto no es lo que la mayoría de gente quiere oír durante el peor pico de la pandemia? La gente va a bancos de comida, no a islas privadas".

Are you that insensitive you don’t realise this is not what the majority of people during the worst covid spike yet want to hear? People are going to food banks not private islands. — Peter Frampton (@peterframpton) October 27, 2020

La reconocida escritora y periodista Kat Kinsman, experta en alimentación y editora de la revista Food & Wine, también criticó el mensaje de Kardashian: "¿Sabes que se habría sentido normal para mí, Kim? No tener que despedirme de mi padre por FaceTime mientras se moría por covid. No escuchar por el maldito teléfono que enterraban sus cenizas, para que yo no pusiera en riesgo a mi padre y mi hermana. Restregarnos eso en la cara es cruel y desconsiderado".

You know what would have felt normal for me, Kim? Not having to say goodbye to my mother over FaceTime as she was dying of COVID. Not hearing her ashes be interred over the goddamned phone so I wouldn't put my dad and sister at risk. Rubbing in this our faces is cruel & clueless. — Kat Kinsman (@kittenwithawhip) October 27, 2020

Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene 8'773.407 casos de coronavirus, de los cuales 226.604 han fallecido y 3'487.666 se han recuperado.