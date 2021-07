Juan David Castaño, ex vocalista de Piso 21 y más conocido como Llane, decidió darle una nueva oportunidad al amor y presentó oficialmente a su nueva novia, la fotógrafa Karolayn Corzo.

El cantante colombiano decidió hacer público su amor con la directora de arte y diseño al publicar un video en sus redes sociales en el que muestra a la joven, quien muestra evidente timidez de salir en cámara, y le pregunta si quiere ser su novia.

No se sabe desde cuándo iniciaron su relación, lo que sí se mostró en el video es que ella le respondió que sí mientras busca salir del encuadre de la cámara y sellaron su amor con un beso.

"No me importa lo que piense la gente, esta es la mujer más real. Gracias por tanto... Esto no es fácil, se siente", expresó a sus fanáticos a través de las historias de Instagram.

