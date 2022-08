Llane presenta su nuevo sencillo ‘Fino’ en el marco de la Feria de las Flores de Medellín

El artista colombiano Llane presenta su primer álbum de estudio con la compañía Warner Music, titulado ‘Fino’. El artista también hace parte del grupo de intérpretes colombianos que se unieron para hacerle un homenaje a la capital antioqueña con el tema “Así es Medellín”, canción oficial de la nueva versión de La Feria de las Flores que se realizará entre el 5 y el 15 de agosto.

En conversación con RCN Mundo, el artista indicó: “me siento muy orgulloso de las joyas de canciones que forman parte de mi álbum. Espero que disfruten de las once canciones que les regalo con mucho amor y detrás de cada una de estas canciones hay personas a las cuales quiero y respeto”.

Para acompañar el lanzamiento del álbum, Llane también lanzó el video musical del focus track 'Fino' junto a Danny Ocean. El álbum compuesto por once canciones está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

‘Fino’ viene acompañado por el video oficial dirigido por Juan Felipe Zuleta y grabado en México, en el que Llane y Danny Ocean inventando una máquina del tiempo para poder regresar al pasado, buscan 'esa llama que aún los cautiva'.

"El nombre del álbum es ‘Fino’ porque representa la línea por la que me identifico y por la que me gusta moverme, una canción con Danny Ocean, un gran amigo y artista. Grabamos un video increíble en México de una historia diferente, la cual no se podrán perder para que vean lo que pasa en el primer capítulo de este álbum”, agregó el artista.

Llane ya cuenta con más de 303 millones de reproducciones combinadas a nivel mundial y dijo que seguirá concretando su marca dentro de la industria musical junto a Warner Music Latina.