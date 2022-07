Llega a Bogotá "La dama de negro", considerada la mejor obra de terror en el mundo

Ya está disponible para los colombianos la nueva adaptación teatral de "La dama de negro", en la que podrán vivir una mezcla de emociones, de terror y suspenso. Allí, los actores Robinson Díaz, Claudio Cataño y el mexicano Rafael Perrín estarán protagonizando esta nueva obra.

En conversación con RCN Mundo, Robinson Díaz indicó que “empezamos la semana pasada con lleno total y esta semana también seguimos llenando las entradas de Teatro Libre de Chapinero jueves, viernes y sábado a las ocho de la noche”.

Lea también: La actriz Alejandra Borrero habla de "una noche para siempre", su nueva obra

“La obra es una adaptación de la novela de inglesa Susan Gil, pues cuando yo estoy en México que un amigo me dijo ve a ver esa obra es de terror; no creía que eso me fuera asustar y es increíble, la vi me asusté”, aseguró.