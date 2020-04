La vida de los artistas no es color de rosa como muchos se imaginan y trae consigo algunos sacrificios como tener que estar lejos de sus familias, debido a los conciertos y la agenda tan apretada que tienen.

Razón por la que esta cuarentena les ha traído la alegría de estar de nuevo junto a sus familias sin tener que cumplir compromisos en otras ciudades o países. Tuvieron una pausa en su vida artística.

Precisamente, el cantante Sebastián Yatra se refirió a este tema durante la jornada de Donatón Bogotá, que se llevó a cabo este domingo para recoger fondos y ayudar a las familias más vulnerables de la ciudad así como al sector de la salud.

En diálogo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el artista celebró que este periodo aunque trae pérdidas materiales, se crece en la parte familiar, pues en su caso volvió a compartir con sus padres y hermanos como hace mucho tiempo no lo hacía.

“Por ejemplo yo ando con mi familia que no los veía hace mucho tiempo. Llevamos 38 días juntos con mi mamá, yo no me imaginé que eso me volviera a suceder en la vida, estoy con mi papá y mis hermanos”, expresó.

Abrazó a su mamá Maria Adelaida, quien manifestó que están muy felices de poder estar en familia. “De lo malo hay que sacar lo bueno, vamos a ser mejores personas”.

Entre tanto, la mandataria les agradeció su generosidad y por haber hecho parte de esta jornada de donación, en la cual se logró recaudar más de 51.600 millones de pesos, más de la mitad de la meta que tenía la Alcaldía.