Llorando, así vive el aislamiento Miguel Herrán, el actor de La casa de papel

A principios de enero el actor español, Miguel Herrán - conocido por interpretar a 'Río' en la serie de Netflix, La casa de papel' - compartió con sus más de 13 millones de seguidores en Instagram que debía aislarse durante diez días después de estar en contacto con un positivo para Covid-19.

Ahora, una semana después de su anuncio, la celebridad de actualmente 24 años de edad se ha dejado ver "destrozado" por el aislamiento y compartió algunas fotografías en las que aparece llorando.

Lea también: Intervienen fiesta clandestina en Engativá con 30 menores de edad

"Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar, ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", escribió.

Agregó que en su sexto día de estar en casa "no soy capaz de controlar absolutamente nada". Aunque resaltó que está bien y solo quería dejar una reflexión al respecto.

Miguel Herrán adquirió reconocimiento internacional por su participación en el seriado español, 'La casa de papel'.

La producción es una de las series de habla en español más exitosas de Netflix, y llegará a su final con su quinta temporada, la cual se encuentra en desarrollo actualmente.

Lea también: Los retos de Reinaldo Rueda con Colombia, además de clasificar al Mundial

Además de 'La casa de papel', Herrán también ha participado en otros exitosos seriados como 'Élite', que también se emitió por Netflix.

Y, no solo ha trabajado para la pantalla chica, pues también ha rodado varias películas entre las que resaltan 'El guardián invisible' y 'A cambio de nada', por esta última ganó un premio Goya a 'Mejor actor revelación' en el año 2016.