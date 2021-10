Lluvia de críticas para Gregorio Pernía por ayudar a Frank Martínez final de MasterChef

MasterChef Celebrity se ha convertido en el programa número uno del rating de los fines de semana, debido a la gran acogida que ha tenido por parte del público cada noche. Los capítulos se ponen intensos mientras se acerca la final, donde los cuatro participantes restantes se lucharán por el primer lugar de esta edición 2021.

En medio de las últimas pruebas que mostrarán a los finalistas de esta temporada, Gregorio Pernía fue centro de regaños, no solo de los televidentes, sino de Claudia Bahamón, debido a un descuido que tuvo en la competencia por tenderle una mano a su amigo Frank Martínez.

Según quedó registrado en el reto, el actor quiso ayudar al comediante con la preparación que estaba llevando a cabo y así darle paso a que ganara un lugar en la siguiente etapa. Sin embargo, pese a la buena intención, la presentadora alzó la voz y le recalcó al concursante que por esta clase de gestos podía quedar eliminado de MasterChef a un paso de la final.

Una vez Bahamón hizo este comentario, el artista se retiró a su estación a terminar la preparación y así presentar el plato que le correspondía. Aunque llevó el resultado al atril, los comentarios no fueron del todo beneficiosos para él, ya que le faltó tiempo de cocción al producto.

“Más que gastarme el tiempo en otra persona, las condiciones no me sirvieron”, aseguró Pernía, por lo que uno de los chefs lo frenó en seco y le aclaró que solamente llegaría un ganador y no dos, por lo que mejor se debía concentrar en su trabajo.

Frank Martínez por su parte fue elogiado y recibió el respaldo de los jurados.