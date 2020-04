¿Lo confirmó? Sara Uribe habla de su ruptura con Fredy Guarín

Recientemente, Sara Uribe se unió a la fuerte tendencia que hay en redes sociales de realizar transmisiones en vivo para interactuar y compartir un rato con sus fieles seguidores. En medio de las interacciones, saludos y mensajes bonitos, la presentadora decidió sincerarse y contar la situación sentimental que atravesó tiempo atrás.

De acuerdo con los detalles que dio Uribe en su cuenta oficial de Instagram, todo habría acabado con Fredy Guarín debido a que la relación no funcionó. La celebridad aprovechó para revelar algunas situaciones que vivió y para contar que ya no se encontraba en China junto a su expareja.

Según con las declaraciones de Sara, no solo la separación de Guarín la habría afectado emocionalmente, pues varios acontecimientos en su vida se juntaron y la llevaron a caer en una fuerte depresión que tuvo que lidiar por varias semanas.

A pesar de que la presentadora no enfatizó en el tema de su ruptura ni tampoco reveló las causas, sí manifestó que este momento de su vida fue bastante difícil, por lo que encontró en Dios un refugio y una compañía espiritual para mejorar su estado de ánimo.

“Yo estaba en una depresión muy brava, yo me había venido de China, estaba con mi niño en un hotel en Bogotá, me llevé a mi mamá de Medellín y mi mamá se me complicó de un momento a otro. Yo dije, juepucha, ¿qué está pasando?...mi relación, mi familia, mi trabajo, todo mi entorno”, relató la exprotagonista.

La paisa utilizó este espacio para enviar un breve mensaje a las personas sobre la vida que lleva cada uno, sobre aprender de los errores y perdonarse para construir un amor propio y valioso. La modelo afirma que lo más importante es fortalecerse y quererse tal cual es, sin importar los físicos o las adquisiciones materiales.

Es importante destacar que desde hace algunos meses, los internautas y usuarios de Instagram ya especulaban sobre la ruptura amorosa de la pareja, ya que no se les había visto compartir ningún tipo de contenido y tampoco habían vuelto a hablar de su relación sentimental.

