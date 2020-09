Lo que dijo Chris Evans luego de que se filtraran sus fotos íntimas

Chris Evans dejó sin palabras a millones de personas en el mundo luego de que saliera a luz, por equivocación, una publicación donde se podían ver sus genitales. A pesar de que se trató de un accidente, el actor reaccionó y borró el contenido, pero ya era demasiado tarde pues sus seguidores alcanzaron a guardar el post y difundirlo.

Aunque este material fue publicado en Twitter por varios usuarios, algunas personas mostraron su inconformidad e incomodidad con esta práctica de compartir contenido íntimo sin consentimiento del dueño. El apoyo se hizo fuerte e inundó la plataforma digital.

Tras algunas bromas de su amigo Mark Ruffalo, intérprete de Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel, y de su hermano Scott Evans, el artista decidió reaparecer y enviar un mensaje sobre este error que vivió.

Según publicó el artista en su cuenta oficial de Twitter, días después de lo ocurrido, aprovechó este inesperado momento íntimo para enviar unas palabras referentes a la acción de votar el próximo mes de noviembre y cambiar el destino de su país.

“Ahora que tengo su atención!! VOTEN el 3 de noviembre”, escribió Evans en el trino, que acompañó con algunos emojis avergonzado.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!!