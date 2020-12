Tras años de lucha contra el cáncer de seno que le fue diagnosticado en 2014, Lorena Meritano ha logrado convertirse en un referente de optimismo y lucha para las mujeres que batallan contra el tumor de mama, que se ha convertido en una de las principales causas de cáncer en el mundo.

Lorena se caracterizó durante los últimos años por hacer público todo el proceso que vivió en las quimioterapias: cómo perdió su cabello, los cambios físicos que tuvo y también la extirpación de sus seños, que le dejaron dos grandes cicatrices en el pecho.

Así como la actriz argentina mantuvo al tanto a sus seguidores de los difíciles momentos que atravesó para superar el cáncer, también ha hecho testigo a su público de cómo atraviesa un momento estable y alegre de su vida tras superar la enfermedad.

Dado esto, en una de las más recientes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, Meritano mostró los tatuajes que se realizó sobre las cicatrices y las aureolas de sus senos, las cuales tuvo que cubrir en la fotografía para que Instagram no la censurara, detalle que le causó molestia.

“Lamentablemente, por el mundo al revés en el que vivimos, tuve que tapar con cintas el tatuaje de areolas mamarias que me hizo @mandingadiego @mandingadiego. Porque no son pezones reales, los perdí en las mastectomías (..) Ahhhh, eso sí, los hombres pueden mostrarlos, ¡Pero las mujeres no! Se dan cuenta de lo ridículo de la doble moral", expresó Lorena indignada por las políticas de la red social.

Finalmente, la mujer expresó que tatuarse sobre sus cicatrices era algo que estaba esperando hace mucho tiempo y que se sentía emocionada por finalmente habérselos realizado. “Plasmar libertad y belleza sobre dolor y enseñanzas. Cierre de un ciclo maravilloso. Estoy muy emocionada”, escribió en la descripción de la fotografía.