Junto con el post, Meritano escribió: "por primera vez en mi vida, debo reconocerlo, me vi realmente hermosa. Vi mi alma y eso si me define como mujer. Jamás un par de tetas. Mi cicatriz, luego fueron dos, me recordaba el amor por la vida y mi fortaleza".

Asimismo enfatizó en que "un par de tetas" no las definirá como mujeres". "Seamos conscientes, empáticas, sororas, amorosas y respetuosas entre nosotras", concluyó en su trino.