A pesar de las circunstancias, Lorna nunca perdió su fe religiosa, en un punto del proceso, llegó a un estado en el que dejó todo en manos de Dios, pues se encontraba agotada por la situación. Dijo: "Tú tomas mejores decisiones que yo. Si me vas a llevar, llévame, y si me vas a dejar, yo no tengo tiempo para ninguna quimioterapia, porque si yo no trabajo, mis hijos no comen".

Aunque sentía un profundo temor a dejar a sus hijos solos, en el fondo sabía que si Dios decidía llevársela, ellos estarían bien. Así que permitió que todo siguiera su curso, experimentando una paz que nunca antes había sentido.

