Lorna Cepeda y los inicios de su amistad con Natalia Ramírez

En una reciente entrevista, Lorna Cepeda contó en ‘The Juanpis Live Show’ que en los inicios de su relación con Natalia Ramírez todo no fue color de rosa: “Me ignoraba, Natalia era terrible”. Además, confesó que no se conocieron en la icónica producción del Canal RCN.

“Yo conozco a Nati antes de trabajar en ‘Betty, la fea’, juntas hicimos una novela en la que yo salía cada 20 capítulos. En una escena nos tocaba estar en una grabación y ella estaba sentada al lado mío y me ignoraba por completo. En toda la escena miró para otro lado y ni me siguió la conversación”.

Entre risas, Lorna indica que ella esperaba que le dijera algo, por lo menos un: “oye quiero ignorarte”. Continuó su relato y confesó que Natalia: “Me miró como una x, ella ya famosísima, una diva del país. Me hizo sentir como si yo fuera una triple x”.