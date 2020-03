Los Backstreet Boys no pasan de moda, volvieron a su época dorada en Bogotá

El concierto tuvo de todo. Hubo tiempo para jugar un poco. Kevin y AJ se transportaron unos años atrás a su mejor época y se 'cambiaron' de ropa en una especie de vestidores frente a todos. Volaron camisetas y hasta pantalones. Evidentemente, sus seguidoras enloquecieron.

La fórmula de baile, vestida de blanco, lanzó su bomba musical 'Everybody', allí quedó demostrado, como dice su canción "Backstreet's back ¡Alright!". 'I want it that way' y 'Larger then life', que cerró el espectáculo entre confeti brillante en el aire, fue el final esperado por su fanaticada que, sin duda, cumplió sus expectativas.

El concierto fue más allá de un recuerdo nostálgico. Combinaron voz, baile, carisma y amor. Quedó demostrado por qué llevan más de 20 años conquistando corazones en todo el planeta. A mediados de los 90, los BSB tradujeron al español dos de sus exitosas baladas 'I’ll Never Break Your Heart' y 'Donde quieras yo iré', las cuales fueron interpretadas al unísono este domingo.

El público colombiano estuvo a la altura. Por eso, afirmaron en varias oportunidades, que quieren volver.