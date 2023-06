Los Beatles, reunidos para una "última" canción gracias a la inteligencia artificial

Más de medio siglo después de la separación del cuarteto más famoso de Liverpool, este año verá la luz una canción inédita de Los Beatles, grabada gracias a la inteligencia artificial, que ayudó a recrear la voz de John Lennon, anunció Paul McCartney.

En momentos en que la inteligencia artificial (IA) provoca temores y ansiedad en la industria musical, el músico, que pronto cumplirá 81 años, explicó en una entrevista a la BBC difundida este martes que la voz de Lennon se extrajo de una vieja cinta de casete.

"Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado", dijo Paul McCartney. "Acabamos de terminarla y saldrá este año, hemos logrado captar la voz de John y purificarla gracias a la IA para mezclar la grabación", indicó.

En abril de 1970, seis meses después de que saliera a la venta el álbum 'Abbey Road' y un mes antes de la publicación de 'Let it Be', los Beatles anunciaron su separación.

Durante los diez años de vida en común de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, se publicaron 14 álbumes superventas, se vendieron casi 1.000 millones de discos y se rodaron varias películas.

A pesar de la muerte de Lennon en 1980 y de Harrison en 2001, la 'Beatlemanía' sigue siendo fuerte en todo el mundo y las posibilidades que ofrece la IA ya han dado lugar a varios intentos de los fans de reunirlos, o de versionar las últimas obras de Paul McCartney con su voz de cuando era joven.