Los canales Fox estrenan imagen: Llega 'Star' a Latinoamérica

A partir de este 22 de febrero las señales de entretenimiento general de The Walt Disney Company en América Latina, pasan a llamarse STAR en Latinoamérica, y así se continuará con la oferta de programación que distingue a cada uno de los canales agrupados bajo esa marca.

De acuerdo con la empresa, la marca Star es incluye películas y contenidos de los estudios creativos de Disney, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone y más. Además se incorporaría programación original producida y distribuida en América Latina.

De modo que el contenido para Star Channel contenido incluye series como “Los Simpson”, “The Walking Dead”, “9-1-1”, “9-1-1: Lone Star”, “Duncanville”, “S.W.A.T” y películas como “Bohemian Rhapsodhy”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Jurassic World”, “Misión Imposible: Fallout”, “Terminator Dark Fate” y “Bumblebee”.

Mientras tanto, Star Life ofrecerá entretenimiento para mujeres con contenidos de diversos géneros junto a varias series policiales, médicas y de investigación. Entre los contenidos que ofrecerá el canal está “La ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales”, “La Ley y el Orden: Intento Criminal”, “New Amsterdam”, “The Resident”.

Por otra parte, estará el servicio Star Premium es un paquete por suscripción de contenidos premium ofrecido a través de 7 canales (Star Hits, Star Series, Star Action, Star Comedy, Star Fun, Star Cinema y Star Classics). Este paquete ofrece series exclusivas, películas estreno, deportes en vivo, contenido on-demand y canales en streaming.

Dentro de su catálogo se destacan series como “The Walking Dead”, “Godfather of Harlem”, “Vikings”, “This is Us”, “Outlander”, “Mayans”, “Britannia”, “Mrs. America” y “Pose”, entre otras; producciones originales como “Sitiados” y “Aquí en la Tierra”; las más destacadas películas de estreno, y deportes en vivo como Fórmula 1 y los eventos numerados de UFC y WWE.

“Star llega a Latinoamérica para reforzar la oferta de programación de entretenimiento general que cautiva a las audiencias desde siempre, consolidando su presencia en la región e inaugurando una nueva era en nuestro compromiso de ofrecer el mejor contenido regional e internacional”, señaló Diego Lerner, presidente, The Walt Disney Company Latin America.

Esta nueva marca también introducirá en América Latina el nuevo servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney bajo el nombre STAR+. Su lanzamiento está previsto para junio de 2021 y reunirá una oferta de contenido de entretenimiento para el público adulto.