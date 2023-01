Los Char no solo ficharon a JuanFer Quintero, sino que también podrían ganar un Oscar

El pasado martes se conoció las nominaciones de las películas más destacadas en el 2022 para ser galardonadas con los premios Oscar, y desde la capital del Atlántico, la familia Char celebra, ya que Sofía Deccarett Char, quien es una de las sobrinas de la familia y que nació en Estados Unidos, se encuentra en la lista de las nominadas para hacerse con este importante galardón.

La noticia de la nominación de Sofía, de 29 años, se da en la categoría a ‘Mejor canción original’, por la interpretación de Applause, que figura en la película Tell it like a woman, que es protagonizada por la actriz Cara Delevigne, Eva Longoria y cuenta con un gran grupo de actores.

Esta mujer se ha caracterizado, no solo como actriz, sino también como cantante y productora. Es hija de José Deccarett y Laura Char Carson, personas que son oriundas de Barranquilla, pero que con el tiempo se nacionalizaron en el país norteamericano, inclusive, se sabe que Laura Char, fue nombrada como reina en el Carnaval de Barranquilla.

Según pudo conocer el medio local El Heraldo, Sofía domina muy bien el español y el inglés, y, además, tiene vínculos muy cercanos con Colombia, a pesar de haber nacido en EE. UU. Así mismo, comentó años atrás, que le gusta mucho venir al país, para compartir varias tradiciones que siente muy suyas, en la tierra en la cual son originarias sus progenitores.

Esta mujer hizo su primera aparición en latelevisión de Estados Unidos en una reconocida serie infantil llamada Autin & Ally, donde fue actriz invitada, allí logró convencer a directores y productores con su talento, para quedarse de lleno y realizar el primer papel que la mantiene en el estrellato.

Tiempo después interpretó a Evie en la cinta cinematográfica Descendants, donde también realizó secuelas y además ya ha tenido papeles importantes en algunas producciones como A Cinderella Store: If the Shoe, entre otras.

Pero esta no es la primera vez que Sofía es nominada para recibir un galardón, ya que en el año 2019 estuvo entre las favoritas a llevarse el premio de los Teen Choice Award, dentro de la categoría como Mejor Actriz. También ha participado en producciones de la plataforma Netflix, y ahora, podrá hacerse con el Oscar por la interpretación de su tema musical.