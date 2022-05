Los curiosos platos que presentaron los famosos en el reto creativo de MasterChef

Este viernes se vivió un capítulo lleno de emociones en MasterChef Celebrity pues Aida Bossa tuvo que renunciar al reallity por motivos personales.

“No voy a poder continuar más adelante, perdónenme yo no me quiero ir de aquí”, dijo la actriz. Aida aprovechó para dejar un mensaje a sus compañeros con respecto a su entrada característica entrada cantando, pidió que no la dejaran morir.

Seguidamente, anunció que en su reemplazo dejaba a Cristina Campuzano quien ya había sido eliminada del programa.

Después del inesperado anuncio, comenzó el reto de creatividad que esta ve se realizaría en parejas, aunque un famoso debía cocinar solo.

Esta vez, no hubo pin de inmunidad, ni caja misteriosa. Los famosos estaban obligados a utilizar todos los ingredientes que escogieran.

Debían agarrar los ingredientes de una banda en movimiento, sin embargo, no podían ver en totalidad que pasaba, así que les tocaba arriesgarse a escoger los ingredientes.