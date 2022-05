Los famosos presentaron platos tan malos en MasterChef que todos se quedan con delantal negro

El primero en pasar fue Estiwar G, quien presentó un arroz con sobrebarrigsaa, no obstante los comentarios de los jurados dejaron mal parado al influencer, pues le dijeron que "tenía sabor de hospital".



Aida Morales fue la gran sorpresa de la noche, dado que no presentó ningún plato ya que consideró que no era "digno" de presentar a los jueces. Rauch le dijo que debió presentar algo, sin importar lo que fuera.

Entre tanto, Corozo presentó unos ravioles de sobrebarriga, pero al igual que sus colegas le fue mal. Los jurados le dijeron estar "desconcertados" por su preparación. Ramiro Meneses hizo un crepe de sobrebarriga, pero también fue duramente cuestionado, a tal punto que Nicolás de Zubiría le dijo que era un "plato chimbo".

Le puede interesar: Las razones por las que Manuela González no participó antes en Masterchef Celebrity

María T también se animó a hacer un risotto con sobrebarriga, pero, al igual que a los otros famosos, le fue muy mal dado que le dijeron que su arroz estaba crudo.

Finalmente, Tatán Mejía presentó un sobrebarriga envuelta en rollos de puerro, plato cuya presentación fue elogiada por jurados y compañeros. En cuanto al sabor, le criticaron que no haya presentado una salsa, a pesar de que la tenía preparada.

Al final, debido a que a todos los famosos les fue mal en la degustación, los tres jurados decidieron que nadie se podía quitar el delantal negro, con lo que los seis participantes que estuvieron en el reto de este miércoles irán a reto de eliminación este jueves.