Los famosos que se han declarado bisexuales

Megan Fox:

La actriz reveló su orientación sexual en el año 2009 durante una entrevista con la revista Esquire. "No tengo dudas en mi cabeza sobre que soy bisexual", reseña El Mundo.

Kristen Stewart:

La actriz, conocida de producciones como 'La habitación del pánico' (2002), 'Zathura: una aventura espacial' (2005), 'Crepúsculo' y 'Los ángeles de Charlie' (2019), fue abierta para hablar de su orientación sexual durante una entrevista en 2017 con el diario The Guardian, "No estás confundido si eres bisexual. No es nada confuso, para mí es lo contrario".

Billie Joe Armstrong:

El vocalista de la banda de rock, Green Day, habló de su bisexualidad en el año 1995 para Advocate. "Creo que siempre he sido bisexual", reseña la revista Vanity Fair.