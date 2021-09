"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan", J Balvin

Durante este martes 28 de septiembre se dio a conocer oficialmente la lista de nominados a los premios Latin Grammy que se llevarán a cabo en diciembre de este año y que destacó a artistas colombianos Camilo Echeverry, Carlos Vives y J Balvin.

Sin embargo, Balvin no se guardó nada y a través de sus redes sociales arremetió en contra de los premios al afirmar que no fueron tenidos en cuenta suficientes artistas del género urbano para aplicar a los galardones, a pesar de que contó con cinco nominaciones y también aparecieron artistas como Bad Bunny y Rauw Alejandro en la lista.

En su cuenta de Twitter, el colombiano expresó su disgusto por la no inclusión de reguetoneros en las categorías principales y afirmó que es un irrespeto por parte de la academia. "Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, expresó José Balvin Osorio, nombre real del artista.