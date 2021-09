Los grandes ganadores de los Premios Emmy 2021

Ganadores de los Premios Emmy 2021

1. Actriz de reparto en una serie cómica: Hannah Waddingham - Ted Lasso

2. Actor de reparto en una serie cómica: Brett Goldstein - Ted Lasso

3. Actriz de reparto en una miniserie o película: Julianne Nicholson - Mare Of Easttown

4. Actor de reparto en una miniserie o película: Evan Peters - Mare Of Easttown

5. Guion de serie dramática: Peter Morgan - The Crown

6. Dirección de serie dramática: Jessica Hobbs - The Crown (War)

7. Actriz de reparto en una serie dramática: Gillian Anderson - The Crown

8. Actor de reparto en una serie dramática: Tobias Menzies - The Crown

9. Guion de programa de variedades: Last week tonight, con John Oliver

10. Programa de conversación de variedades: Last week tonight, con John Oliver

11. Programa de variedades con sketches: Saturday Night Live

12. Guion de serie cómica: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks

13. Dirección de serie cómica: Lucia Aniello - Hacks

14. Actriz principal en una serie cómica: Jean Smart - Hacks

15. Actor principal en una serie cómica: Jason Sudeikis - Ted Lasso

16. Programa de competición: RuPaul's Drag Race

17. Dirección de miniserie: Scott Frank - Gambito de dama

18. Guion de miniserie, película o drama: Michaela Coel - I May Destroy You

19. Actriz principal en una miniserie o película: Kate Winslet - Mare Of Easttown

Lea también: ¿Cuántos lunes faltan para que llegue la Navidad?

20. Actor principal en una miniserie o película: Ewan McGregor - Halston

21. Actriz principal en una serie dramática: Olivia Colman - The Crown

22. Actor principal en una serie dramática: Josh O'Connor - The Crown

23. Especial de variedades en vivo: Stephen Colbert - Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better

24. Especial de variedades pregrabado: Hamilton

25. Serie cómica: Ted Lasso

26. Serie dramática: The Crown

27. Miniserie o serie de antología: Gambito de Dama