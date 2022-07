Los hijos de Shakira ya conocerían a la nueva novia de Piqué

La colombiana Shakira sigue estando en el centro de todas las miradas, pues su proceso de separación con Gerard Piqué sigue avanzando y aunque hace poco la cantante y el futbolista se reunieron para pactar ciertos aspectos clave para llevar este proceso, entre ellos no dejarse fotografiar con otra pareja, Sin embargo, parece que a Piqué con tal de que no le tomen fotografías no le molesta que otros lo vean con la que al parecer es su nueva novia.

Recordemos que Gerard Piqué y Shakira llevaban una relación de 12 años y fue este 2022 que se conoció que, al parecer, el defensa del Barcelona le fue infiel a la intérprete de 'Te felicito'.

Recientemente en el podcast de las 'Mamarazzis', las presentadoras revelaron que Piqué fue visto nuevamente con la misteriosa mujer rubia. Anteriormente el futbolista había sido visto con la mujer y se ha revelado que al parecer la mujer estaría trabajando en la compañía de Piqué.

Las periodistas españolas afirman que la relación de Gerard Piqué con esta mujer iría tan enserio que sus hijos ya la conocerían. Además, el fin de semana pasado el futbolista fue con sus pequeños y la misteriosa mujer al ‘Balloon World Cup’, en Barcelona.

Así mismo, un trabajador de aeropuerto les comentó a las 'Mamarazzis' que vio a Piqué llegando de un vuelo comercial que venía de Dubái con una mujer rubia.