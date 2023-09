En ese concurso Lina Hurtado ganó. “Luego de ganar conocí mucha gente, entre ellos, a una persona que es la que me lleva al Reinado Nacional del Turismo, apenas tenía 18 años. Allí fue que me di cuenta de que me apasionaba el mundo de los reinados”, expresó.

Lina María Hurtado, Miss Buenaventura, fue a reinado por la plata

Luego, en 2018 llegó al Reinado Nacional del Chontaduro que se lleva a cabo en Putumayo, pero más que por ganar experiencia, Lina quería participar solo por el dinero que ganaría la reina.

“Yo fui a ese certamen porque el premio era muy jugoso, y yo quería viajar a Europa con mi orquesta. Es decir, yo iba por el premio mayor y con un pensamiento muy ambicioso”, confesó en sus redes sociales.

Luego de conversar con los campesinos de la zona, Hurtado comprendió la importancia que tenía para ellos la producción del chontaduro y fue sí como comenzó a tomarse en serio su participación en ese concurso. “Dije: ‘no puede tratarse solo de la plata’”.

Asimismo, la mujer contó que le daba pena contar que estaba participando en ese concurso de belleza, pero al ganarlo su pensamiento cambió y trabajó duro para dejar huella, ya que su mayor logro fue conseguir que varios emprendedores contrataran a los campesinos para la producción de dicha fruta y así sacar al mercado productos con los beneficios que ofrece el chontaduro.