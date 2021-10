Ana Karina Soto se reencontró con sus fieles seguidores de la televisión y las plataformas digitales con su trabajo en ‘Buen día, Colombia’, donde se unió al equipo integrado por Andrés López, Orlando Liñán, Violeta Bergonzi, Margalida Castro y Mauricio Vélez. Su rol y experiencia en los medios ha cautivado a más de uno, quienes conectan con ella y su carisma.

Recientemente, a través de la cuenta oficial de Instagram de Mañana Express, la presentadora se robó la atención del público con una inesperada confesión que hizo bajo el hashtag #demispapasherede, donde se invitaba a los televidentes y curiosos a contar qué le heredaron a sus progenitores.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en la historia del perfil, Ana Karina se sinceró y aseguró que le heredó a su mamá los juanetes en los pies, por lo que ha sufrido un poco con el tema. Entre expresiones graciosas y bromas, la celebridad afirmó que no se los iba a operar, pues era una cirugía muy dolorosa y al final el resultado no era el esperado.

“Voy con toda…de mi mamá heredé los juanetes. Sí, los juanetes, miren esto (mostró el pie sin el tacón)”, dijo Soto, preguntándole a la persona detrás de cámaras que si se veía claro este detalle en su pie.

“No me lo voy a operar porque mi mamá se lo operó y vuelve a salir. Es una cirugía terrible, así que a quienes no les gustan mis juanetes, lo siento, me tocó así, ¿Qué más puedo hacer?, lo heredé de mi mamá”, agregó la colombiana a su respuesta, donde se mostró relajada con este tema.