Los mejores papeles de Paola Turbay quien hoy brilla en Ana de Nadie

Ya en los Estados Unidos ha participado en las series Cane (2007), Californication (2008), Novel Adventures (2008), Meteoro (2009), The cleaner (2009), The Closer (2009-2010), The mentalist (2011), Royal Pains (2010-2011), The Secret Life of the American Teenager (2008-2011) y True Blood (2011).

Por otra parte, su incursión en el cine la hizo en la película Perder es cuestión de método (2004) de Sergio Cabrera, participó en el cortometraje argentino ¿Cuánto cuesta la admisión? (2004) de Alejandro Mariotto, Lenny el perro maravilla (2005) de Oren Goldman y Stav Ozdoba, El amor en los tiempos del Colera (2007) de Mike Newell y Mamá tómate la sopa (2011) de Mario Ribero.

En 2012, Paola Turbay hizo parte de la versión colombiana del reality show Got Talent, producido por RCN Televisión. En 2014 funda el IndieBo, una muestra del mejor cine independiente colombiano e internacional en la ciudad de Bogotá.

El festival nace con la firme creencia que la ciudad de Bogotá necesita de espacios que contribuyan a la evolución del cine y la formación de públicos. La apuesta del mismo es convertir a la ciudad en un escenario donde el encuentro con el buen cine y la tecnología permita el crecimiento de una audiencia dispuesta a asumir más riesgos.

Edad, esposo e hijos de Paola Turbay