Los memes que dejó la segunda temporada The Umbrella Academy

El pasado 31 de julio se estrenó en Netflix la segunda temporada de 'The Umbrella Academy', serie basada en los cómics del mismo nombre escritos por el músico estadounidense, Gerard Way, vocalista de la banda de rock, My Chemical Romance.

Le puede interesar: Falleció la mujer que se sometió a un trasplante de cara en EE.UU.

Y, como era de esperarse, los fanáticos del seriado no esperaron para reaccionar en las redes sociales y aquí te mostramos algunos de los memes que dejó la segunda temporada.

Yo después de ver la second season de the umbrella academy pic.twitter.com/TOLNvqa7av — Andre Sosa (@WhoDatAndre) July 31, 2020

Armando teorías sobre la 3ra temporada de UA be like: #TheUmbrellaAcademy pic.twitter.com/oAfrbKepYr — 𝑰'𝒎 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚 ❤💙⚡ (@RiriShipsStony) July 31, 2020

Yo viendo el último capítulo de The Umbrella academy 2: pic.twitter.com/VrSRQdZBjg — viendoseriees_ (@viendoseriees) August 3, 2020

podes abrazarme mientras me voy?, hace mucho no...



La escena // como estaba yo#TheUmbrellaAcademy pic.twitter.com/yAe8dCNl2l — 𝕽𝖔𝖇𝖊𝖗𝖙𝖔 (@Sofigareissss) August 3, 2020

La gente dice que siendo joven no podés enamorarte de alguien mayor, que es incorrecto y etc.

La persona de 58 de la cual me enamoré:

The umbrella academy 2 pic.twitter.com/69U5Qy6zKB — Jazmin✨ (@JazminVizcarra9) August 3, 2020

Me acabo de terminar The Umbrella Academy y no se que hacer con mi vida. 🤧😭😭😢 Ese final me dejo con ganas de más y tengo que esperar un año para ver la siguiente temporada si es que el Apocalipsis no llega. 😖#TheUmbrellaAcademy pic.twitter.com/agn2Slrc8s — Sebastián🎶 (@Sebasti29112876) August 3, 2020

La primera temporada de 'The Umbrella Academy' se estrenó en febrero de 2019 convirtiéndose en un rotundo éxito, lo que dio pie para la realización de esta segunda entrega.

"Se tuvo que morir el padre para que se vuelvan a reunir. Cabe destacar que entre superhéroes el vínculo familiar es una de las mayores causas de apocalipsis prematuro", dicta la sinopsis oficial e Netflix.

Lea también: El sorprendente cambio de look de Adele y con varios kilos menos

Por otro lado, aunque Gerard Way se ha destacado principalmente en la música, también posee un gran talento para escribir cómics. De acuerdo con El comercio, el cantante creó su primera obra cuando tenía 15 años y la llamó 'On Raven’s Wings'. Posteriormente, se graduó en 1999 de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y tras realizar otros trabajos en esta área, en 2007 publicó la primera parte de 'The Umbrella Academy'.