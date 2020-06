Los Óscar, Netflix, Disney y gigantes de Hollywood se unen contra el racismo

Los principales estudios de Hollywood -como Netflix, Disney y Warner Bros.-, la Academia que anualmente entrega los Óscar y celebridades del espectáculo condenaron este lunes el racismo en Estados Unidos y mostraron su solidaridad con el movimiento "Black Lives Matter".



Las declaraciones contra los casos de brutalidad policial hacia ciudadanos afroamericanos, resurgidos tras la muerte de George Floyd a manos de policías, se han sucedido en una llamada conjunta a la solidaridad y la condena de la violencia.



"La muerte de George Flody es inaceptable para cualquiera. Apoyamos en solidaridad nuestros miembros de raza negra, compañeros, guionistas, artistas y toda la gente a lo largo de la nación porque sabemos que las Vidas Negras Importan ('Black Lives Matter')", indicó la Academia de Hollywood en un comunicado.

Lea también: Amigo que estaba con George Floyd previo a su muerte habla de sus último minutos



La organización, que entrega anualmente los premios Óscar, hizo una "llamada a la justicia".



"Debemos arrojar luz sobre el racismo y poner de nuestra parte en este momento", finalizó.



También se pronunció Netflix, que aseguró que "permanecer en silencio es ser cómplice".



"Tenemos una plataforma y la obligación de que nuestros empleados, creadores y talentos negros puedan hablar", afirmó.



El servicio de vídeos YouTube, propiedad de Google, se declaró en "solidaridad contra el racismo y la violencia", un gesto que acompañó de la donación de un millón de dólares a organizaciones civiles.

Lea también: Facebook Avatar: Tips para crear stickers personalizados con su rostro



Incluso Disney, una compañía que tradicionalmente ha evitado pronunciarse sobre asuntos políticos o de actualidad, también se sumó a las condenas con una declaración contundente.



"Estamos en contra del racismo. Estamos a favor de la inclusión. Debemos unirnos para hablar", apuntó.



La misma publicación se repitió en los perfiles en redes sociales de sus compañías Marvel, Pixar y Star Wars, al tiempo que la Warner Bros. mencionaba al activista Bryan Stevenson para "hablar cuando otros callan".



Por su parte, HBO citó al novelista James Baldwin.

Lea también: Ridley Scott no descarta rodar otra película de Alien



"Ni el amor ni el terror le hacen a uno ciego: la indiferencia le hace a uno ciego", repitió al tiempo que mostró su apoyo a "todos los afectados por la violencia sin sentido".



Beyoncé, John Boyega, Taylor Swift, Cardi B, Cynthia Erivo, Lupita Nyong’o, Demi Lovato, Viola Davis, Janelle Monáe, Kim Kardashian, Justin Bieber, Jeffrey Wright, Chance the Rapper, Ariana Grande, LeBron James, Lady Gaga, Billie Eilish y Lana del Rey ha sido otras de las celebridades que se han sumado a la ola de indignación por la muerte del afroamericano.



Como consecuencia de esos hechos, miles de personas se han manifestado en varias protestas durante los últimos días por todo EE.UU., algunas de las cuales han desembocado en actos de violencia, incluida la capital.



El incidente en el que murió el hombre sucedió la noche del lunes pasado, cuando una patrulla policial de cuatro agentes concurrió a un sitio de Mineápolis donde se había denunciado que una persona había intentado pagar con un billete falso.



Los policías encontraron a Floyd sentado en su vehículo y cuando se le ordenó que saliera, según la versión oficial, el individuo se resistió al arresto, por lo que uno de los agentes lo sometió tirándolo en el suelo y, subido sobre él, presionando con su rodilla contra su cuello mientras sus tres compañeros observaban la escena.



En un video difundo en las redes sociales se observa cómo el agente, de raza blanca, le aprieta el cuello con su rodilla durante varios minutos a pesar de las desesperadas quejas del hombre de que no podía respirar, mientras sus compañeros observaban.



Floyd, de 46 años, murió poco después en un hospital, lo que ha llevado a que el agente responsable, Derek Chauvin, haya sido arrestado acusado de asesinato en tercer grado y homicidio imprudente tras ser despedido del cuerpo de la Policía.