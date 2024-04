Los Tigres del norte retumban en España y Londres con una gira legendaria

Después de 13 años de espera, el retorno triunfal de Los Tigres del Norte a España ha marcado un hito en la historia de la música latina. La icónica banda regional mexicana ha cautivado a audiencias de todo el país con una serie de conciertos inolvidables que han celebrado su legado y su conexión con la cultura hispana.

Desde Madrid hasta Pamplona, Los Tigres del Norte han llevado su música a escenarios emblemáticos, haciendo vibrar a miles de seguidores con cada nota y cada acorde. Temas como "Ni parientes somos" y "La mesa del rincón" resonaron en el WiZink Center de Madrid, donde 8 mil personas se unieron en un espectáculo lleno de emoción y orgullo latino.

Pero la gira no se detuvo ahí. Con paradas en Coruña, Barcelona, Bilbao y Pamplona, la icónica banda mexicana compartió su pasión por la música con audiencias de todas las edades y nacionalidades. La fusión de corridos, baladas y norteñas creó una experiencia única que transportó al público a las raíces de la música mexicana.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la banda decidió llevar su espectáculo más allá de las fronteras europeas, a la vibrante ciudad de Londres. En el Eventin Apollo Hammersmith, Los Tigres del Norte hicieron historia una vez más, conquistando el corazón de un público diverso y multicultural que se unió en un clamor de admiración y respeto.

“Esta gira fue grandiosa, espectacular, cada lugar que visitamos nos sentimos queridos y acogidos, no solo por nuestros paisanos sino también por la gente nacida en aquellos países tan bellos… En Londres algunas personas no hablaban español, sin embargo, era el calor de la música, el cariño, de hecho, una persona originaria de Suecia se acercó y me dijo: por sus canciones estoy aprendiendo su idioma y me abrazó, solo me queda decir gracias infinitas a este gran público, gracias a nuestro país México por siempre apoyarnos y porque gracias a ustedes podemos llevar nuestra música al mundo entero”, expreso Jorge Hernández, fundador de Los Tigres del Norte.

Durante esta serie de conciertos, Los Tigres del Norte se convirtieron en representantes del pueblo latinoamericano, no solo en España, sino también en Londres, un lugar que a primera vista podría parecer distante de nuestra cultura hispana, pero que se reveló como una experiencia enriquecedora y llena de satisfacción.