Lowe León dijo que contará toda la verdad de su relación con Andrea Valdiri

Andrea Valdiri ha sido protagonista de diferentes noticias en redes sociales debido a la etapa de madre que está viviendo por segunda vez. La bailarina se prepara para darle la bienvenida a su hija Adhara, fruto de su relación con el cantante Lowe León.

A pesar de que los halagos y comentarios positivos se han apoderado de las cuentas oficiales de la colombiana, muchos de sus seguidores se preguntan por la relación que lleva con el padre de su segunda hija tras la ruptura amorosa que tuvieron meses atrás.

Aunque Valdiri se ha mostrado alejada del tema y ha procurado no darle importancia, varios especulan que las cosas no van bien, ya que León no asistió al baby shower de la bebé y tampoco quiso tocar el tema. La bailarina ha bromeado sobre la nueva relación sentimental de Lowe con otra mujer y su ausencia durante el embarazo.

Sin embargo, recientemente, el artista decidió romper su silencio y utilizar su cuenta oficial de Instagram para publicar una imagen en la que anunciaba que hablaría de su expareja Andrea Valdiri y todos los problemas que tuvieron. Lowe indicó en este post que revelaría la verdad y no dejaría que se manchara su nombre.

“La vida de un hombre no se puede manchar por presunciones ajenas a la verdad”, escribió León en una imagen de fondo negro, donde también agregó: “La verdad hace honor a la justicia. Supe callar con inteligencia cuando fue debido”.

No obstante, el colombiano afirmó que el próximo miércoles utilizará sus redes sociales para dar su versión de las situaciones que vivió con su exnovia, ya que considera que es el momento de hablar.

Para finalizar esta publicación, Lowe León escribió: “Caso Andrea Ospino Valdiri”, enfatizando en que se centrará en contar la supuesta verdad de todo el pleito que llevan.

Andrea Valdiri no se ha pronunciado al respecto sobre este post.