Lucas Arnau se une junto a Pipe Bueno para presentar 'Dos Botellas'

Resaltó que es un honor estar cantando para el género popular: “Me tiene muy enganchado y es que puedo cantar a viva voz lo que estoy escribiendo y eso me da una tranquilidad en el escenario, que puedo expresar mi voz como me gusta”.

Le hiciste trampa al corazón

Por otro lado, habló sobre su sencillo “Le hiciste trampa el corazón. “Es una canción que yo he venido estudiando, este género regional mexicano, lo he venido mirando mucho, porque hay una tendencia muy clara”, dijo.

Más en: Café con aroma de mujer regresa a Canal RCN: La historia de amor de Gaviota y Sebastián

“Esta canción es un desamor, un hombre que le metió toda a la relación y no le salieron con lo que esperaba y ella ya quiere venir otra vez a recuperarlo y él le dice que no, que ya está muy tarde, pues le hizo una trampa al corazón”, relató.

Afirmó que este proyecto ha venido siendo orgánico. “Yo venía llamando a mis amigos, que además admiro y que sigo como artista y si se está dando un álbum muy lindo. Se está dando unos colores muy lindos y después de Pipe Bueno viene otro dueto con una canción espectacular”, destacó.