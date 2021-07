'Lucho' Díaz habló sobre polémica eliminación de MasterChef Celebrity

Ante las tantas preguntas que surgieron por su salida, finalmente Díaz apareció públicamente en 'Buen Día Colombia', el programa matutino del Canal RCN.

Durante su entrevista, en la que estuvo acompañado por Claudia Bahamón, hablaron de varios temas sobre su salida del concurso y por supuesto de doña Gloria, la inspiración del exconcejal que enamoró a todos los televidentes con su historia de amor.

Sobre la decisión que tomó por sorpresa a todo Colombia, Lucho afirmó que tenía pensado no cocinar desde antes de que empezara la prueba de eliminación y no fue un 'capricho' del momento. "Hay cosas que uno dice: ‘me esfuerzo a hacer las cosas y que no’, entonces pensé, ¿qué hago aquí? Mejor me hago a un lado y sigan cocinando. Yo me voy donde glorita, mi esposa. Es la única que dice que todo lo hago bien", expresó.

La pregunta que muchos esperaban la hizo Violeta Bergonzi, presentadora del programa. "¿Renunció por haber perdido contra Marbelle haciendo la morcilla?", interrogó, a lo que Díaz solo optó por evadir. “No me haga esas preguntas”, sostuvo.

Con respecto a la reacción de su querida esposa doña Gloria y de sus hijas, Lucho contó que su familia no quedó muy contenta con la decisión. "A ella no les gustó. Ni a mis hijas ni a mi esposa. Yo les había dicho desde por la mañana que no quería estar más en el programa (...) Ya estaba cansado. Siempre he sido un buen perdedor, pero no quería más", concluyó.

Por su parte, Claudia Bahamón se tomó las redes sociales del programa para dedicarle unas emotivas palabras a Luis en las que expresó la gran admiración que siente hacia él.